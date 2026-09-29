Malwarebytes Total: Antivirus e VPN per i tuoi dispositivi a metà prezzo

Malwarebytes Total è la soluzione di sicurezza e privacy che ti permette di avere antivirus e VPN sui tuoi dispositivi. Tra l’altro, oggi si trova in offerta speciale a metà prezzo. Il piano annuale, grazie a questa promozione unica, ti costerà solo 84,99 euro, anziché 169,99 euro. La licenza include la protezione per 1 adulto e 3 dispositivi contemporaneamente, oltre a:
- Antivirus completo per PC, tablet e telefoni;
- Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari;
- VPN ultra veloce e ultra privata;
- Protezione dell’Identity con assicurazione da 1 milione di dollari.
Ogni soluzione di Malwarebytes include anche una garanzia di rimborso entro 60 giorni su tutti i piani annuali. In questo modo hai tutta la tranquillità di provare il prodotto e le sue funzionalità senza impegno né obblighi. Scopri perché dovresti scegliere questa soluzione che include antivirus, VPN e tantissime altre funzionalità di sicurezza e privacy incluse in un’unica applicazione.
Perché scegliere Malwarebytes oggi
Perché dovresti scegliere Malwarebytes oggi per proteggere i tuoi dispositivi? Prima di tutto perché oggi si trova in offerta speciale a metà prezzo. Con tutto quello che include, la promozione è un vero e proprio regalo imperdibile. Dopodiché ci sono i dati che parlano. Infatti, negli ultimi 30 giorni, la sua suite di sicurezza ha protetto gli utenti da:
- 49,1 milioni di malware e PUP
- 90,3 milioni di siti web dannosi
- 13.700 attacchi ransomware
- 2,5 milioni di exploit
Questo però non è tutto. Infatti, la sua applicazione e le sue funzionalità sono pensate a misura d’uomo:
- Assistenza umana 24/7
- Garanzia di rimborso di 60 giorni
- Assicurazione contro il furto d’identità con copertura di 2 milioni di dollari
- Guida esperta e valutazioni di sicurezza personalizzate
“I nostri ingegneri e ricercatori hanno scoperto reti di criminalità informatica, rintracciato bande di ransomware in tempo reale, avvertito le aziende degli attacchi contro le loro reti e ottenuto nuovi brevetti di sicurezza informatica“, ha dichiarato Malwarebytes. “La sicurezza informatica non può restare ferma. Nel continuo evolversi del nostro apprendimento, evolviamo costantemente ciò che vi offriamo“.