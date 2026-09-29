 Malwarebytes Total: Antivirus e VPN per i tuoi dispositivi a metà prezzo
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Malwarebytes Total: Antivirus e VPN per i tuoi dispositivi a metà prezzo

Scegliere Malwarebytes Total oggi vuol dire avere a disposizione antivirus e VPN per tutti i tuoi dispositivi in offerta a metà prezzo.
Malwarebytes Total: Antivirus e VPN per i tuoi dispositivi a metà prezzo
Sicurezza Antivirus
Scegliere Malwarebytes Total oggi vuol dire avere a disposizione antivirus e VPN per tutti i tuoi dispositivi in offerta a metà prezzo.
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Malwarebytes Total è la soluzione di sicurezza e privacy che ti permette di avere antivirus e VPN sui tuoi dispositivi. Tra l’altro, oggi si trova in offerta speciale a metà prezzo. Il piano annuale, grazie a questa promozione unica, ti costerà solo 84,99 euro, anziché 169,99 euro. La licenza include la protezione per 1 adulto e 3 dispositivi contemporaneamente, oltre a:

Ottieni Malwarebytes
  • Antivirus completo per PC, tablet e telefoni;
  • Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari;
  • VPN ultra veloce e ultra privata;
  • Protezione dell’Identity con assicurazione da 1 milione di dollari.

Ogni soluzione di Malwarebytes include anche una garanzia di rimborso entro 60 giorni su tutti i piani annuali. In questo modo hai tutta la tranquillità di provare il prodotto e le sue funzionalità senza impegno né obblighi. Scopri perché dovresti scegliere questa soluzione che include antivirus, VPN e tantissime altre funzionalità di sicurezza e privacy incluse in un’unica applicazione.

Perché scegliere Malwarebytes oggi

Perché dovresti scegliere Malwarebytes oggi per proteggere i tuoi dispositivi? Prima di tutto perché oggi si trova in offerta speciale a metà prezzo. Con tutto quello che include, la promozione è un vero e proprio regalo imperdibile. Dopodiché ci sono i dati che parlano. Infatti, negli ultimi 30 giorni, la sua suite di sicurezza ha protetto gli utenti da:

  • 49,1 milioni di malware e PUP
  • 90,3 milioni di siti web dannosi
  • 13.700 attacchi ransomware
  • 2,5 milioni di exploit
Ottieni Malwarebytes

Questo però non è tutto. Infatti, la sua applicazione e le sue funzionalità sono pensate a misura d’uomo:

  • Assistenza umana 24/7
  • Garanzia di rimborso di 60 giorni
  • Assicurazione contro il furto d’identità con copertura di 2 milioni di dollari
  • Guida esperta e valutazioni di sicurezza personalizzate

I nostri ingegneri e ricercatori hanno scoperto reti di criminalità informatica, rintracciato bande di ransomware in tempo reale, avvertito le aziende degli attacchi contro le loro reti e ottenuto nuovi brevetti di sicurezza informatica“, ha dichiarato Malwarebytes. “La sicurezza informatica non può restare ferma. Nel continuo evolversi del nostro apprendimento, evolviamo costantemente ciò che vi offriamo“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2026

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29 set 2026
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