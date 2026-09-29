Malwarebytes Total: Antivirus e VPN per i tuoi dispositivi a metà prezzo

Malwarebytes Total è la soluzione di sicurezza e privacy che ti permette di avere antivirus e VPN sui tuoi dispositivi. Tra l’altro, oggi si trova in offerta speciale a metà prezzo. Il piano annuale, grazie a questa promozione unica, ti costerà solo 84,99 euro, anziché 169,99 euro. La licenza include la protezione per 1 adulto e 3 dispositivi contemporaneamente, oltre a:

Antivirus completo per PC, tablet e telefoni;

per PC, tablet e telefoni; Navigazione sicura con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari;

con il blocco delle truffe e degli annunci pubblicitari; VPN ultra veloce e ultra privata;

ultra veloce e ultra privata; Protezione dell’Identity con assicurazione da 1 milione di dollari.

Ogni soluzione di Malwarebytes include anche una garanzia di rimborso entro 60 giorni su tutti i piani annuali. In questo modo hai tutta la tranquillità di provare il prodotto e le sue funzionalità senza impegno né obblighi. Scopri perché dovresti scegliere questa soluzione che include antivirus, VPN e tantissime altre funzionalità di sicurezza e privacy incluse in un’unica applicazione.

Perché scegliere Malwarebytes oggi

Perché dovresti scegliere Malwarebytes oggi per proteggere i tuoi dispositivi? Prima di tutto perché oggi si trova in offerta speciale a metà prezzo. Con tutto quello che include, la promozione è un vero e proprio regalo imperdibile. Dopodiché ci sono i dati che parlano. Infatti, negli ultimi 30 giorni, la sua suite di sicurezza ha protetto gli utenti da:

49,1 milioni di malware e PUP

90,3 milioni di siti web dannosi

13.700 attacchi ransomware

2,5 milioni di exploit

Questo però non è tutto. Infatti, la sua applicazione e le sue funzionalità sono pensate a misura d’uomo:

Assistenza umana 24/7

Garanzia di rimborso di 60 giorni

Assicurazione contro il furto d’identità con copertura di 2 milioni di dollari

Guida esperta e valutazioni di sicurezza personalizzate

“I nostri ingegneri e ricercatori hanno scoperto reti di criminalità informatica, rintracciato bande di ransomware in tempo reale, avvertito le aziende degli attacchi contro le loro reti e ottenuto nuovi brevetti di sicurezza informatica“, ha dichiarato Malwarebytes. “La sicurezza informatica non può restare ferma. Nel continuo evolversi del nostro apprendimento, evolviamo costantemente ciò che vi offriamo“.