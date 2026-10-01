 NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026
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NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026

Con la nuova offerta di ottobre, NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata, ecco i dettagli completi in merito.
NordVPN è in offerta: -70% per 28 mesi di utilizzo ad ottobre 2026
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Con la nuova offerta di ottobre, NordVPN si conferma la scelta giusta per una nuova VPN illimitata, ecco i dettagli completi in merito.
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Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato e, nel corso del mese di ottobre 2026, è protagonista di una nuova promozione. Il costo del servizio è ora scontato del 70% per chi attiva il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra con il codice BLAZE4MO).

In questo modo, la VPN è attivabile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di NordVPN

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La migliore VPN da attivare a ottobre 2026 è NordVPN

NordVPN ha tutte le caratteristiche per essere la migliore VPN da scegliere, anche nel corso del mese di ottobre. Il servizio propone:

  • un accesso a Internet protetto dalla crittografia per navigare in sicurezza anche da rete non privata
  • una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente
  • la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, con un singolo account
  • l’accesso a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per spostare il proprio IP e navigare senza blocchi su base geografica
  • la possibilità di aggiungere servizi accessori, come il sistema antivirus, il cloud sicuro, il password manager e molto altro per massimizzare i vantaggi

L’offerta di ottobre permette di attivare NordVPN con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione del piano da 24 mesi). Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di sottoscrizione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che attiveranno il servizio tramite il sito ufficiale, linkato di seguito.

Accedi qui all’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
1 ott 2026
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