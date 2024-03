Surfshark: il pacchetto completo con Antivirus e VPN

Navigare in rete, se fatto senza le giuste precauzioni, può essere pericoloso: oggigiorno esistono dozzine di metodi per ricavare dati online in modo facile e pericoloso, portando poi a spiacevoli chiamate di telemarketing, email truffaldine e, in casi estremi, anche la vendita di dati sensibili ai criminali. Surfshark risolve tutto in un solo piano, grazie a Surfshark One.

Surfshark One: VPN, antivirus, protezione dati e molto altro

Surfshark propone in questo suo servizio One una serie di feature molto interessanti, che ti aiuteranno a navigare in rete senza pericoli. Tra le prime cose, avrai una VPN che ti permetterà di navigare in rete senza restrizioni geografiche e con un IP sicuro, la possibilità di generare dettagli personali e email mascherate, e ovviamente il blocco delle pubblicità: questo pacchetto rientra nello Starter, e il suo costo è di 2,99€ al mese (con uno sconto già applicato del 73% rispetto al prezzo originale per un piano di 12 mesi).

A seguire, Surfshark One introduce anche l’antivirus, capace di fare controlli accurati nel tuo PC per vedere se ci sono dati infetti o file malevoli, e un motore di ricerca privato che non colleziona dati personali, al prezzo di 3,49€ al mese (scontato del 77% rispetto al prezzo originale su un piano di 1 anno).

Nel caso in cui poi fossi alla ricerca di un piano completo, allora c’è Surfshark One+, che a 5,49€ al mese (scontato del 75% rispetto al prezzo originale per il piano di 12 mesi), ti darà anche la rimozione dei dati personali dai siti di ricerca e dai database aziendali, così da scongiurare una volta per tutte i fastidiosi contatti marketing che ogni giorno riempiono di chiamate e email.

A prescindere da quale sceglierai, infine, questi pacchetti annuali sono venduti con 2 mesi extra gratuiti, portando il tutto a 14 mesi di servizio ad un quarto del prezzo.