Surfshark in offerta: sconti e protezione su dispositivi illimitati

Vuoi una VPN affidabile e conveniente per proteggere la tua privacy online? Surfshark VPN ha l’offerta perfetta per te. Con sconti fino all’85%, puoi accedere a piani completi e avanzati che garantiscono una protezione totale su tutti i tuoi dispositivi grazie alla cifratura di livello militare e alle connessioni illimitate.

Ad esempio, puoi sottoscrivere un piano di 26 mesi a soli 2,29 €/mese con 2 mesi gratuiti o scegliere un piano biennale a 2,19 €/mese con 3 mesi extra gratuiti. In entrambi i casi, hai una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

La forza di Surfshark VPN

Surfshark VPN è conosciuta per la sua protezione avanzata. Offre una cifratura AES a 256 bit e protezione contro le fughe DNS, garantendo una sicurezza di livello militare per tutti i tuoi dati. In più, l’innovativo Kill Switch Automatico disconnette immediatamente in caso di problemi di connessione, mantenendo al sicuro la tua privacy in ogni momento.

Ma il vero punto di forza è rappresentato dalle connessioni illimitate: puoi proteggere un numero infinito di dispositivi, come smartphone, computer, tablet e smart TV, tutto con un singolo account. Questo significa che non solo tu, ma anche la tua famiglia e i tuoi amici possono navigare in modo sicuro e senza limiti.

Grazie alla sua rete globale di server in oltre 65 paesi, Surfshark VPN ti permette di bypassare facilmente qualsiasi limitazione geografica e accedere a contenuti bloccati o a esperienze di streaming ottimali. Vuoi ancora più sicurezza? La funzione MultiHop nasconde la tua attività passando attraverso due server, mentre il protocollo WireGuard offre velocità superiori e cifratura avanzata.

Surfshark VPN è davvero orientato alla protezione della privacy con la sua politica no-log che garantisce che nessuna attività online venga registrata. Altre funzionalità come la Modalità Camouflage, l’obfuscation e la protezione contro gli hacker su reti Wi-Fi pubbliche aggiungono ulteriori strati di sicurezza.

Come detto ora ci sono varie promozioni da non perdere a seconda dei piani e degli abbonamenti. In tutti i casi la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni ti consente di provare il servizio senza rischi, mentre l’interfaccia intuitiva lo rende adatto a tutti. Clicca sul pulsante qui sotto per scoprire le funzionalità avanzate di tutti i piani.

Grazie al suo approccio Surshark mette al sicuro la tua privacy mentre sei online. Visita il sito ufficiale e scopri un modo tutto nuovo per proteggere i tuoi dati.