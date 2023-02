Surfshark: maxi sconto dell'82% sull'abbonamento di 2 anni (+ 2 mesi gratis)

La migliore VPN in sconto dell’82% per 2 anni? Sì, oggi è realtà. Il pluripremiato servizio di VPN Surfshark sta promuovendo un’offerta sensazionale sull’abbonamento di 24 mesi, scontandolo in queste ore di oltre l’80%. Per effetto della promo, completando ora l’attivazione pagherai da qui ai prossimi due anni soli 2,30 euro al mese. Di fatto il costo di due caffè.

Non solo però, perché oltre allo sconto dell’82% hai diritto anche a due mesi gratuiti. Ricapitolando, paghi 59,76 euro per i primi 26 mesi, in seguito 55,54 euro ogni 12 mesi (più IVA). E se, caso più unico che raro, il servizio non ti dovesse soddisfare, puoi sempre chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Offerta Surfshark da prendere al volo: abbonamento di 24 mesi scontato dell’82% e altri 2 mesi gratis

Perché Surfshark è la migliore VPN? Perché al minor prezzo del mercato offre un uso di dispositivi illimitato, lo strumento di blocco degli annunci, dei malware e dei pop-up, l’autenticazione a due fattori e l’assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Attivare il piano di 24 mesi scontato dell’82%, in aggiunta a 2 mesi gratuiti, è semplicissimo: collegati a questa pagina e premi sul bottone rosso “Fai tua l’offerta VPN”. Nella nuova pagina che si apre assicurati di lasciare il codice sconto “surfsharkdeal” (applicato in automatico dal sistema) e clicca su “Vai alla pagina di pagamento”. Fatto questo, seleziona “Continua senza pacchetto”, inserisci il tuo indirizzo email per l’account Surfshark e scegli un metodo di pagamento tra quelli disponibili.

Una volta completato l’acquisto potrai subito usare il servizio VPN e guardare i tuoi contenuti online preferiti senza limiti. Buon divertimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.