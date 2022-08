Surfshark e NetBlocks insieme per la libertà online

Stretta di mano siglata tra una delle realtà più note dell’ambito VPN e un’organizzazione attiva nel monitoraggio delle azioni finalizzate a mettere fuori uso l’accesso a Internet o a imporre forme di censura. Surfshark e NetBlocks annunciano una partnership. La sinergia consentirà loro di lavorare, fianco a fianco, per promuovere il concetto di libertà online.

Per raggiungere un obiettivo tanto ambizioso saranno anzitutto messe in campo iniziative finalizzate a favorire la conoscenza del tema e la comprensione dei pericoli che mettono a repentaglio la grande Rete. Al tempo stesso, l’impiego della Virtual Private Network potrà tornare utile, laddove necessario, per aggirare i blocchi che talvolta i governi introducono impedendo o rendendo difficoltosa la comunicazione con chi si trova all’estero oppure la consultazione delle fonti di informazione ritenute ostili. Ne è testimonianza, ad esempio, quanto sta accadendo in Russia.

