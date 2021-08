Surfshark One: antivirus e VPN con sconto 81%

La software house con sede nelle isole Vergini britanniche sviluppa una delle VPN migliori sul mercato. Gli utenti che cercano un pacchetto completo possono acquistare Surfshark One. La suite include ora un antivirus per Windows e Android (in futuro anche per macOS) che protegge i dispositivi contro le principali minacce informatiche. L'abbonamento costa solo 1,26 euro/mese e può essere sottoscritto insieme a quello della VPN.

Surfshark One: VPN e antivirus

La suite è composta da quattro software: VPN, Antivirus, Search e Alert. La VPN di Surfshark è una delle migliori sul mercato. Grazie agli oltre 3.200 server offre il completo anonimato durante la navigazione per un numero illimitato di dispositivi (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation, Chrome e Firefox). Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre i protocolli supportati sono IKEv2/IPsec, OpenVPN, WireGuard e Shadowsocks.

Antivirus protegge i dispositivi in tempo reale, permette di pianificare le scansioni e rimuovere i file pericolosi. Search è invece un tool per la ricerca che mostra risultati organici, senza inserzioni pubblicitarie e tracker. Infine, Alert avvisa l'utente se i dati personali (identità, email, password e carta di credito) vengono compromessi.

L'abbonamento a Surfshark One è aggiuntivo a quello della VPN. Attualmente il piano biennale è disponibile a 2,11 euro/mese (sconto 81%). Per ottenere gli altri tre software è sufficiente selezionare il pulsante prima dell'acquisto. Il costo complessivo diventa quindi 80,88 euro per 24 mesi.