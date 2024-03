Surfshark One: la scelta ideale per una protezione completa con antivirus e VPN

Navigare nel web può essere un’esperienza stressante e pericolosa se non si hanno le giuste precauzioni. Ci sono tanti rischi che possono compromettere la nostra sicurezza, la nostra privacy e la nostra libertà online. Quindi, la scelta ideale è una protezione completa che ci permetta di usare Internet senza timori. Ma come fare a scegliere tra i tanti servizi disponibili? La risposta è semplice: Surfshark One.

Abbonati OGGI STESSO a Surfshark One

Surfshark One: la scelta ideale e all-inclusive per la tua sicurezza online

Surfshark One è il piano che ti offre tutto quello che ti serve per navigare nel web in modo sicuro e anonimo. Con un solo abbonamento, avrai accesso a:

Una VPN di alta qualità, che ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP e nascondere la tua posizione reale. In questo modo, potrai accedere a tutti i contenuti che vuoi, anche quelli bloccati nella tua regione, come le tue serie tv preferite.

di alta qualità, che ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP e nascondere la tua posizione reale. In questo modo, potrai accedere a tutti i contenuti che vuoi, anche quelli bloccati nella tua regione, come le tue serie tv preferite. Un antivirus efficace, che ti protegge dai file malevoli che possono infettare il tuo dispositivo. L’antivirus scansiona ogni programma che installi, usi o scarichi, e ti avvisa se c’è qualche minaccia.

efficace, che ti protegge dai file malevoli che possono infettare il tuo dispositivo. L’antivirus scansiona ogni programma che installi, usi o scarichi, e ti avvisa se c’è qualche minaccia. Un blocco annunci e pop-up, che ti libera dalle fastidiose pubblicità e dai consensi dei cookies che rallentano la tua navigazione. Inoltre, ti difende dagli annunci e dai pop-up ingannevoli che possono nascondere dei malware o dei tentativi di phishing.

Ma non è tutto. Surfshark One ti offre anche altri servizi esclusivi, come:

Alternative ID , che ti consente di creare una nuova identità e una nuova e-mail per registrarti online. Così, potrai evitare di condividere i tuoi dati personali con siti o servizi che non ti ispirano fiducia.

, che ti consente di creare una nuova identità e una nuova e-mail per registrarti online. Così, potrai evitare di condividere i tuoi dati personali con siti o servizi che non ti ispirano fiducia. Alert , che ti informa se il tuo indirizzo email, la tua carta di credito o il tuo documento di identità sono stati violati. In questo modo, potrai agire tempestivamente per proteggere i tuoi dati sensibili.

, che ti informa se il tuo indirizzo email, la tua carta di credito o il tuo documento di identità sono stati violati. In questo modo, potrai agire tempestivamente per proteggere i tuoi dati sensibili. Search, un motore di ricerca privato, senza annunci o tracker, che ti garantisce una navigazione senza tracce. Con Search, potrai cercare quello che vuoi senza che i tuoi dati vengano raccolti o venduti a terze parti.

Infine, Surfshark One ti offre anche un report dei dati, che ti mostra un resoconto dei tuoi dati personali, così da tenerti sempre aggiornato sulla tua situazione online.

Se pensi che Surfshark One sia un servizio costoso, ti sbagli. Il prezzo in realtà è molto conveniente, soprattutto se consideri tutti i servizi che include.

Con soli 3,49€ al mese, per un piano annuale, potrai avere una protezione completa per il tuo dispositivo. Inoltre, avrai uno sconto del 77% dal prezzo iniziale, e due mesi aggiuntivi di servizio gratuiti. E se non sei soddisfatto, potrai richiedere il rimborso entro 30 giorni grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati.

Non perdere questa occasione: Surfshark One è la scelta ideale per una protezione completa con antivirus e VPN. Provalo subito e scopri la differenza. Con Surfshark One, potrai navigare nel web in tutta sicurezza e libertà.

Abbonati OGGI STESSO a Surfshark One