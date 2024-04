Surfshark One, privacy online con VPN e antivirus a 2,89€/mese

Con Surfshark One hai a portata di mano una protezione antivirus che ti consente di scansionare i file durante il download, rimanere protetto dai nuovi virus ma non solo. Scopriamo insieme cosa contraddistingue Surfshark One da tutte le altre proposte presenti sul mercato!

Surfshark One nasce come bundle di sicurezza informatica per offrire agli utenti come te una protezione completa quando usano i dispositivi e accedono a internet. Non a caso, parliamo di una soluzione per poter navigare sul web senza essere tracciato, essere protetto dalle minacce informatiche e proteggere la sicurezza di tutti i tuoi account.

Se vuoi avere uno strumento con un’unica applicazione facile da usare, non ti resta che scegliere Surfshark One ottenendo l’82% di sconto sul prezzo iniziale e 2 mesi di abbonamento gratis. Oggi paghi dunque solamente 2,89 euro al mese, per un totale di 75,14 euro anziché 414,70 per 24 mesi. Approfittane subito!

Surfshark One tiene al sicuro i tuoi dispositivi

Quale occasione migliore per poter proteggere te e i tuoi dispositivi con un servizio unico e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Con soli 2,89 euro al mese hai una protezione antivirus disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, protezione della webcam, antivirus, antispyware e malware, ma non solo.

Hai infatti la possibilità di proteggere la tua identità con un generatore di dettagli personali e e-mail mascherate; ricevere avvisi sulle violazioni delle e-mail in tempo reale e sulle violazioni di carte di credito e documenti d’identità. Inoltre, per proteggere la tua privacy online non manca una VPN sicura con blocco degli annunci e pop-up dei cookie.

Che aspetti? Paghi solamente 2,89 euro al mese (con 2 mesi gratis) per avere una sicurezza online semplificata, navigando su internet senza tracciamento con una VPN, proteggendo i tuoi dispositivi con antivirus e la tua identità con un’app all-in-one.