Surfshark e OnePlus insieme per il Red Cable Club

Stretta di mano ufficializzata tra Surfshark e OnePlus. Uno dei leader del mercato VPN unisce dunque le proprie forze a quelle del brand mobile noto in tutto il mondo, con l’obiettivo di offrire vantaggi ai clienti di quest’ultimo iscritti al Red Cable Club. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del programma basato sulla raccolta punti da spendere poi per ottenere bonus e sconti.

VPN e mobile: Surfshark con OnePlus

Nel dettaglio, l’iniziativa interessa coloro in possesso di uno smartphone del marchio (come Nord CE 2 Lite 5G oggi al prezzo minimo storico su Amazon). Questi, aprendo l’applicazione OnePlus Store e accedendo alla scheda dei benefit, possono selezionare la voce relativa alla Virtual Private Network e ottenere così il codice necessario a sottoscrivere tre mesi di abbonamento senza alcuna spesa. Il coupon andrà poi inserito nella pagina dell’ordine.

Disponibile su computer, smartphone e tablet, la VPN di Surfshark garantisce la tutela di privacy e dati, fornendo gli strumenti necessari per navigare e svolgere qualsiasi attività online in modo del tutto anonimo. In questo momento, c’è la possibilità di sottoscrivere la formula biennale (82% di sconto e due mesi gratis) anche pagando in criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Eventualmente, si potrà poi richiedere un rimborso completo entro i primi 30 giorni.

Tra le caratteristiche più importanti figurano il supporto a tutti i protocolli più evoluti, l’autenticazione a due fattori e una rigorosa politica no log che assicura di non salvare mai informazioni relative all’utenza. A questo si aggiungono Kill Switch che blocca istantaneamente il traffico in caso di connessione interrotta con i server e un’assistenza raggiungibile 24/7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.