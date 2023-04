Surfshark VPN, 82% di sconto e 2 mesi gratis: abbonati adesso!

Se dai la priorità alla salvaguardia della tua privacy online o all’accesso a servizi esclusivi durante i viaggi, una VPN in particolare potrebbe essere la soluzione ideale, non solo perché applica attualmente l’82% di sconto.

Indirizzando il tuo traffico di rete attraverso server privati ​​e crittografando i tuoi dati, la tua navigazione rimane riservata e la tua posizione è nascosta tramite un indirizzo IP diverso.

Surfshark presenta un’opzione VPN competitiva con velocità elevata all’estero, 2 mesi extra gratuiti e funzionalità di protezione a un costo ragionevole.

Surfshark, la VPN sicura e veloce con l’82% di sconto

La VPN di Surfshark offre una soluzione pratica per tagliare i costi dei servizi web. Nascondendo il tuo indirizzo IP, puoi accedere a tariffe specifiche di diversi servizi in base alla tua posizione.

Inoltre, puoi navigare in sicurezza anche quando sei connesso alle reti Wi-Fi pubbliche, dove è più facile operare per i criminali informatici. È anche utile per eludere le restrizioni del sito e del servizio durante il viaggio.

Per un singolo abbonamento di 2,30 euro al mese, Surfshark fornisce un servizio VPN che salvaguarda tutti i tuoi dispositivi. Questa offerta comprende:

la possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi;

di dispositivi; il blocco totale degli annunci, dei pop-up , dei malware e dei cookie;

, dei malware e dei cookie; l’autenticazione a due fattori;

un servizio di assistenza attivo 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno.

Surfshark VPN vanta un’ampia presenza globale con oltre 3200 server in più di 100 paesi. Dà priorità alla privacy degli utenti astenendosi da qualsiasi raccolta di dati di navigazione.

Sono inoltre disponibili funzionalità avanzate e velocità elevate fino a 10 Gbps. Cosa aspetti? Clicca sul link sottostante e abbonati:

Se non sei soddisfatto, hai a disposizione una finestra di 30 giorni per richiedere un rimborso. Per un servizio VPN affidabile, sicuro e veloce, Surfshark merita sicuramente di essere preso in considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.