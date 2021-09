Surfshark VPN: acquista ora il piano 24 mesi con l'82% di sconto

Hai bisogno di una VPN completa e capace di garantire privacy, sicurezza e anonimato in rete? Acquista ora la VPN di Surfshark a soli 1,99 euro per 24 mesi!

La nostra vita e le nostre attività, siano esse legate allo svago o alla professione, passano sempre di più per il web. Per questo motivo la sicurezza informatica è diventata sempre più un elemento fondamentale e non trascurabile. Surfshark, piattaforma leader nel settore della sicurezza informatica, propone un'offerta lancio davvero stupefacente per l'abbonamento alla VPN, acquistabile solo per oggi a questo indirizzo con uno sconto dell'82%. Con Surfshark è sufficiente un unico abbonamento e potrai proteggere tutti i gadget elettronici di casa tua. Ti basterà scaricare e app appositamente pensate e controllare tutti i dispositivi della tua famiglia.

VPN di Surfshark: cosa posso controllare?

Il servizio consente di proteggere la tua privacy online, di navigare e d effettuare ricerche in maniera riservata e anonima. Navigando privatamente (anche su wi-fi pubbliche) nessuno infatti potrà rubare i tuoi dati o rilevare la tua posizione. La VPN di Surfshark inoltre blocca annunci, malware e consente quindi di effettuare ricerche in rete con risultati reali e imparziali, migliorando la tua esperienza nel web e la velocità di navigazione.

Grazie a questa favolosa offerta portai inoltre avere un accesso sicuro ai contenuti sottoposti a limitazioni. Grazie alla possibilità di modificare autonomamente la tua posizione digitale potrai simulare un accesso a internet da un paese differente. Anche gli streaming saranno sicuri e privi di intrusioni, monitoraggio e limitazioni: il geoblocco non sarà più un problema e avrai modo di vedere gli eventi sportivi senza buffering, blocchi o fastidiosi pop-up.

Approfitta subito dell'offerta disponibile in questo link: Surfshark è disponibile solo per oggi a 1,99 euro per 24 mesi, con un risparmio dell'82% e l'assistenza 24 ore su 24 è inclusa nel prezzo!