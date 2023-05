Surfshark VPN: naviga in sicurezza con 2 mesi gratis

Il tempo passato in rete aumenta sempre di più e la connessione a Internet espone i dispositivi e i dati a diversi rischi, per questo è necessario un servizio VPN per proteggere la propria connessione. Surfshark VPN è un servizio di rete virtuale privata che offre sicurezza, privacy e libertà online. Per un periodo di limitato acquistando un piano Surfshark VPN con un’offerta esclusiva, riceverai l’ 82% di sconto 2 mesi gratis.

I rischi della connessione Internet

La connessione a Internet espone i dispositivi e i dati degli utenti a diversi rischi, come:

Intercettazione del traffico dati

Blocco e restrizione di contenuti in diversi parti del mondo

Perdita di informazioni sensibili o personali

Per proteggersi da questi rischi, è quindi consigliabile utilizzare Surfshark VPN, una rete virtuale privata che permette di creare un collegamento sicuro tra due o più dispositivi, crittografando il traffico dati e garantendo anonimato e privacy. Surfshark VPN è un servizio veloce, sicuro e facile da usare. Ha server a 10 Gbit in 100 paesi, protocolli di cifratura avanzati, una politica di no-log e una funzione di kill. Inoltre, offre una garanzia di rimborso di 30 giorni e un numero illimitato di dispositivi con un solo account. Ti permette per un periodo limitato di sottoscrive un piano Surfshark VPN di 24 mesi e ricevere l’82% di sconto più 2 mesi gratis da utilizzare su un numero illimitato di dispositivi.

Le funzioni di Surfshark VPN

Surfshark VPN ti permette di non avere pensieri mentre navighi, grazie alla crittografia AES-256 puoi farlo in completa sicurezza e libertà, nessuno saprà dell’utilizzo della VPN in quanto la sua modalità Camouflage nasconde che la stai usando. Si può accedere a contenuti bloccati scegliendo tra più di 3200 server in 100 paesi, e utilizzando la modalità NoBorders per superare le restrizioni di rete. I tuoi dispositivi sono protetti da virus e malware, grazie alla funzione CleanWeb che blocca gli annunci i tracker e i link.

Inoltre, grazie al motore di ricerca privato non saranno presenti annunci indesiderati, Surfshark Alert verificherà la presenza di violazioni di dati inviando un avviso immediato tramite le notifiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.