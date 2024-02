Surfshark VPN: privacy e protezione da 2€ al mese

Siamo in un momento storico dove si passa sempre più tempo online e i pericoli si nascondono dietro ogni click. In questo contesto puoi proteggerti con Surfshark VPN. Immagina di poter navigare, fare streaming o lavorare online senza il timore che qualcuno possa mettere le mani sui tuoi dati. Puoi farlo con Surfshark e oggi in modo ancora più conveniente approfittando dello sconto dell’81% sul piano biennale.

Le caratteristiche di Surfshark

Perché scegliere Surfshark? Semplice: è uno scudo per la tua sicurezza e privacy. Questa VPN maschera le tue tracce online, criptando ogni tuo movimento in rete. E Surfshark mantiene questi dati al sicuro grazie a protocolli di crittografia avanza, ma soprattutto grazi alla politica di no-log che non registra le tue attività mentre sei online.

Con oltre 3200 server sparsi in 65 paesi, hai piena libertà digitale. Ma tutta questa sicurezza limiterà la tua velocità di navigazione? Assolutamente no. I server di Surfshark sono ottimizzati per goderti il web senza interrruzioni, soprattutto durante lo streaming di contenuti video. Puoi anche decidere di proteggere solo alcune app, e con le funzioni Kill Switch e CleanWeb, dirai addio a perdite di dati, annunci invasivi e minacce online. E per una protezione ancora più sicura, utilizzand la funzione MultiHop potrai connetterti passando per due server diversi.

Come detto se attivi oggi e se scegli l’abbonamento di 24 mesi avrai uno sconto e 2 mesi gratis, pagando solamente 2,30 euro al mese. Se invece non vuoi impegnarti per un periodo così lungo Surfshark mette a disposizione altri due piani come puoi vedere nell’immagine qui sotto.

Insomma, con tutte queste funzionalità se sei in cerca di una soluzione per proteggerti mentre navighi sui tuoi dispositivi Surfshark VPN è quello che ti serve. La tua privacy è quanto di più prezioso puoi avere mentre sei online, per questo visita il sito cliccando sul pulsante qui sotto e abbonati ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.