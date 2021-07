Surfshark VPN: sconto 81%, dispositivi illimitati

Un unico abbonamento per tutti i dispositivi. Questa è una delle caratteristiche esclusive di Surfshark VPN, oltre al prezzo molto basso, considerate le prestazioni della rete privata virtuale. Attualmente è possibile sfruttare un'ottima offerta: solo 2,10 euro/mese per due anni, quindi lo sconto è pari all'81% rispetto al prezzo standard.

Surfshark VPN: veloce ed economica

Surfshark nasconde il vero indirizzo IP (e quindi garantisce l'anonimato durante la navigazione) grazie a 3.200 server in 65 paesi. Gli utenti possono accedere a siti censurati, aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming, evitare il tracciamento a fini pubblicitari, utilizzare reti WiFi pubbliche senza pericolo e ridurre i rischi di accessi non autorizzati.

La VPN usa la crittografia AES a 256 bit e i protocolli KEv2/IPsec, OpenVPN, WireGuard e Shadowsocks. Tra le funzionalità avanzate ci sono Whitelister (consente di scegliere app e siti che non devono passare per la VPN), Kill Switch (interrompe l'accesso a Internet in caso di disconnessione della VPN) e Camouflage (impedisce agli ISP di rilevare la presenza della VPN).

Surfshark supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Come detto, un solo abbonamento permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Grazie all'offerta attuale, gli utenti italiani pagheranno solo 2,10 euro/mese per due anni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. In tutti i casi è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.