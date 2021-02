Surfshark VPN, sconto dell'81% per due anni

Tra le numerose VPN disponibili nel nostro paese, Surfshark è una delle più interessanti in termini di prestazioni e funzionalità. Gli utenti italiani possono sfruttare lo sconto dell’81% per sottoscrivere un abbonamento biennale, pagando solo 2,05 euro/mese.

Surfshark: condivisione illimitata

Il prezzo basso non è l’unico vantaggio di Surfshark rispetto ai concorrenti. La VPN permette infatti la connessione contemporanea di un numero illimitato di dispositivi. In pratica un solo abbonamento permette di proteggere tutti i device presenti nell’abitazione. A tale proposito, Surfshark supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

Le principali caratteristiche sono: crittografia AES a 256 bit, protocolli OpenVPN e IKEv2/IPSec, politica no-log (nessun tracciamento delle attività online), kill switch (disattiva l’accesso ad Internet in caso di interruzione della connessione VPN) e modalità Camouflage (impedisce ai siti di rilevare la presenza della VPN).

Surfshark nasconde l’indirizzo IP dei dispositivi attraverso oltre 3.200 server in 65 paesi. Ovviamente la VPN consente di accedere a vari cataloghi di Netflix, aggirando il blocco geografico. Il prezzo di listino è 10,67 euro/mese, ma l’offerta attuale permette di avere 24 mesi di abbonamento con 2,05 euro/mese per un totale di 49,2 euro.

In alternativa è disponibile l’abbonamento per sei mesi a 5,35 euro/mese. In tutti i casi è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovaluta.