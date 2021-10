Surfshark VPN: solo 2,15 euro/mese per due anni

Un'altra ottima VPN è disponibile in offerta. Si tratta di Surfshark, una delle soluzioni più popolari, in quanto non impone limiti sul numero di dispositivi. L'abbonamento per due anni con due mesi gratis può essere sottoscritto al costo di 2,15 euro/mese. Aderendo alla promozione si ottiene quindi una protezione continua per 26 mesi.

Surfshark VPN: sconto 81% senza limiti

Surfshark VPN possiede una delle reti più estese in assoluto: oltre 3.200 server in oltre 65 paesi. La privacy durante la navigazione viene garantita dall'anonimato (viene nascosto il vero indirizzo IP), ma anche dalla politica no-log (nessuna attività registrata) e dal Camouflage Mode (i server offuscati impediscono di rilevare l'uso della VPN).

Ovviamente è possibile accedere ai siti censurati, aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming ed evitare il tracciamento online. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli sono WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPsec e Shadowsocks. La funzionalità MultiHop permette di aumentare la sicurezza attraverso la connessione a due server in contemporanea.

Non mancano la possibilità di scegliere app e siti web che non devono passare per la VPN (Split Tunneling) e il blocco automatico dell'accesso ad Internet, se cade al connessione alla VPN (Kill Switch). Surfshark supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Come detto, il singolo abbonamento consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Grazie all'offerta attuale, il costo per 26 mesi è 2,15 euro (sconto 81%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.