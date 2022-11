Surfshark VPN: ultime ore per risparmiare con l'offerta Black Friday

Oggi è l’ultimo giorno del Black Friday anche per Surfshark VPN. Hai ancora pochissime ore per approfittare della sua migliore offerta. Ottienila subito a soli 2 euro al mese con 2 mesi gratis in più. Questa promozione ti regala 14 mesi di protezione completa e ti fa risparmiare l’84% sul prezzo di listino.

Si tratta di un’occasione imperdibile perché questa soluzione è completa in tutto. Con un’unica applicazione, disponibile per tutti i sistemi operativi esistenti e maggiormente diffusi, ottieni un blocco totale di annunci e malware. Inoltre, navighi in un tunnel crittografato per mantenere la tua identità sempre nascosta.

Così proteggi la tua privacy che non è fatta solo di dati personali. Infatti, quando acquisti online utilizzi anche i tuoi dettagli di pagamento. Utilizzando Surfshark VPN la tua carta di credito o di debito non sarà in pericolo. Nessun cybercriminale potrà rubare i tuoi risparmi.

Surfshark VPN: hai ancora poco tempo per ottenerla super scontata

Scegli il meglio della protezione online per te, i tuoi amici e la tua famiglia. Surfshark VPN è la soluzione ideale capace di mettere fine ai pericoli del Web. Naviga al 100% in anonimato. Nessuno potrà tracciare i tuoi dati e le tue informazioni. Tracker, malware e hacker hanno i giorni contanti.

Inoltre, grazie allo strumento di blocco per i pop-up dei cookie sarà lei a decidere quali condizioni accettare e quali negare per una migliore privacy. E poi, con i suoi server posizionati in tutto il mondo, il tuo indirizzo IP sarà sempre differente da quello reale. Così nessuno potrà risalire a te.

Anche l’applicazione stessa è protetta con l’autenticazione a due fattori. In questo modo impedisci a chi ha intenzioni malevole di accedervi e disattivarla. Dì addio quindi a malware e altre minacce provenienti dal Web. Approfitta subito dell’offerta Black Friday di Surfshark VPN. Otterrai 2 mesi gratis in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.