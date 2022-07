Sviluppo web con PHP: guida completa in italiano

Alla base dello sviluppo web ci sono diversi linguaggi di programmazione, ma i più rilevanti sono – generalmente – quattro: HTML, CSS, JavaScript e PHP. Acronimo di Hyptertext Preprocessor, PHP è un linguaggio che affonda le sue radici nel 1995 e rimane ad oggi uno tra i più utilizzati in alcuni content manager come WordPress, Joomla e Drupal. Vorresti imparare le basi di questo importantissimo linguaggio di programmazione ma non sai da dove iniziare? Abbiamo scovato uno tra i corsi più completi e completamente in italiano: “Introduzione allo sviluppo web con PHP”, questo il titolo, si trova in promozione ancora per poche ore al prezzo scontato di 9,90 euro.

Corso di PHP: ecco cosa imparerai

Il corso è strutturato in 26 lezioni dalla durata complessiva di poco più di 4 ore. Durante le prime lezioni imparerai in cosa consiste PHP, come funziona e la sintassi, ovvero come scrivere il codice. Man mano che proseguirai, imparerai a strutturare correttamente i progetti, a salvare le informazioni all’interno di variabili e costanti; scoprirai come leggere gli errori nel codice, eseguire il backup e tutte le tipologie di dati che esistono in PHP – da numerico ad array.

L’insegnante, inoltre, darà un’infarinatura generale a MySQL per insegnarti ad integrarlo nei tuoi progetti. Concluderai il tuo percorso passeggiando tra i più popolari framework e CMS nell’ecosistema PHP: WordPress, Drupal, Laravell e Code Igniter. Infine, imparerai come caricare il codice su un server di produzione, mentre l’insegnante ti guiderà nel mondo dell’hosting e delle sue opzioni.

Il corso introduttivo è rivolto alle persone che vogliono imparare a sviluppare pagine web con PHP e avrai bisogno di una conoscenza di HTML e CSS. Come ogni corso Domestika, anche in questo caso le lezioni saranno completamente online e on-demand: ciò significa che potrai seguirle in ogni momento, magari incastrandole tra un impegno e l’altro, e in qualsiasi luogo e dispositivo compresi smartphone e Smart TV. Inoltre l’accesso è illimitato e potrai tornare su una lezione quante volte vorrai.

“Introduzione allo sviluppo web con PHP” è disponibile ancora per poche ore in offerta al prezzo in offerta di 9,90 euro, pari all’83% di sconto. Tutte le informazioni a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.