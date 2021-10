Svuota la casella mail con Outlook Duplicates Remover e risparmia il 10% con il coupon

Se all'arrivo della ennesima e-mail ti sei accorto di averne accumulate troppe, forse è il caso di rimediare. Ma cancellarne una ad una diventerebbe un processo troppo lungo e tedioso: per velocizzare il tutto puoi fare affidamento su Outlook Duplicates Remover, un tool sviluppato da SysTools che permette di eliminare duplicati di mail, contatti, eventi sul calendario, note e tanto altro in pochi, semplici click. Per risparmiare il 10% sul prezzo d'acquisto puoi utilizzare il coupon UPDATE10OFF e pagare soltanto 22,52 euro in cassa. Ma attenzione: il coupon ha una validità limitata, affrettati.

Ecco un elenco delle funzionalità offerte da Outlook Duplicates Remover:

Elimina doppie e-mail, contatti, eventi del calendario, attività e annotazioni in pochi click

Potrai decidere se eliminare i duplicati di una sola cartella specifica o se estendere il processo a tutte le cartelle

Cerca i duplicati fra multipli file Outlook PST/OST/BAK alla volta

Cancella duplicati anche fra i file PST/OST/BAK protetti da password

Scegli un range di tempo in cui cercare i duplicati

Crea un report per ogni processo di rimozione

Non è obbligatorio installare Outlook

Supporta Windows 32-bit e 64-bit

Ma perché eliminare i duplicati all'interno della propria casella e-mail? Le motivazioni sono diverse: prima di tutto le performance di Outlook, se troppo saturo, calano notevolmente, diventando sempre più lento; inoltre, trovarsi di fronte un vero oceano di e-mail può sortire un effetto deterrente per la produttività individuale. Infine, le mail inutili occupano spazio che invece potrebbe essere sfruttato per altro. Insomma: se hai bisogno di cancellare tante e-mail e vuoi aumentare al tempo stesso la tua produttività sul lavoro, Outlook Duplicates Remover fa per te. Vuoi acquistarlo ad un prezzo scontato del 10%? Inserisci in fare di acquisto il coupon UPDATE10OFF per ricevere lo sconto.