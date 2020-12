Switch D-Link con 5 porte a soli 18,99 euro

Se siete alla ricerca di uno switch ethernet affidabile e potente, D-Link, azienda leader nella produzione e vendite di dispositivi di rete per casa e ufficio, potrebbe avere il prodotto che fa per voi e che oggi è anche in offerta su Amazon.

Switch D-Link: affidabili ed economici

Stiamo parlando degli switch D-Link DGS-105 e DGS-108 che presentano le medesime caratteristiche, ma variano nel numero di porte ethernet a disposizione: il primo ne ha cinque, il secondo otto.

Entrambi i modelli sono stati progettati appositamente per l’uso domestico, ma funzionano egregiamente anche in ufficio. Gli switch di rete D-Link, infatti, sono dotati di tutte le funzionalità all’avanguardia e sono progettati per durare nel tempo. La configurazione è rapidissima grazie al supporto Plug & Play e offrono la connettività di rete cablata più affidabile del settore.

Questi dispositivi sono costituiti da switch Gigabit non gestiti con funzionalità QoS per la prioritizzazione del traffico e prestazioni ottimali di chiamate VoIP e trasmissione di contenuti multimediali. Entrambi presentano un alloggiamento in metallo che rappresenta una conveniente soluzione per elevate esigenze di rete. L’alloggiamento in metallo assicura che gli switch possano essere collegati a terra, offrendo così numerose opzioni ambientali e rendendoli ideali per l’inserimento ovunque voi vogliate.

Gli switch Ethernet Gigabit di D-Link forniscono un modo conveniente per creare o espandere una rete Gigabit Ethernet di piccole dimensioni e collegare computer, Access Point wireless, telecamere IP, stampanti di rete e altri dispositivi Ethernet rapidamente e facilmente, senza complicate configurazioni. Questi switch sono, inoltre, dotati di porte Gigabit Ethernet per velocità di trasmissione maggiori e di funzione di auto-sensing per rilevare la velocità massima dei dispositivi collegati, permettendo così di gestire la rete ottenendo le migliori prestazioni possibili.

La funzione di diagnostica dei cavi assicura la rilevazione di eventuali cavi difettosi o la risoluzione di problemi sulla rete. Il design senza ventola consente loro di operare in completo silenzio, rendendoli ideali per uffici, biblioteche o sale riunioni. Tutto questo può essere vostro a soli 18,99 euro per lo switch a 5 porte e a 34,99 euro per lo switch a 8 porte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.