Switch Ethernet 5 porte TP-Link a prezzo STRACCIATO su Amazon

Amazon offre uno sconto molto interessante su questo switch Ethernet da 5 porte del marchio TP-Link.

Switch Ethernet 5 porte in offerta: le caratteristiche

Questo switch è dotato di 5 porte RJ45 10/100/1000Mbps con tecnologia auto-MDI/MDIX dandoti una soluzione ideale per le tue esigenze di rete. Con la tecnologia Green Ethernet puoi contare su un consumo responsabile di energia. Inoltre, il suo design innovativo consente una flessibilità di installazione, sia desktop che a parete, integrandosi perfettamente nel tuo ambiente di lavoro o domestico.

Facilissimo da installare grazie alla funzionalità Plug and Play che non richiede configurazioni complesse. E con il funzionamento silenzioso, reso possibile dalla tecnologia fanless, ti assicuri un ambiente di lavoro o relax senza disturbi acustici.

Un prodotto efficiente e versatile, perfetto per gestire come preferisci la tua rete domestica o aziendale.

