Switch Ethernet D-Link da 5 porte RJ45 a soli 4,49 euro: sconto Black Friday (-44%)

Parliamo davvero di uno scontissimo per quanto riguarda questa offerta Amazon per il Black Friday attiva sullo switch ethernet D-Link da 5 porte RJ45, che puoi acquistare a soli 4,49 euro. Un prezzo bassissimo per un prodotto dalla grandissima utilità a casa, ma soprattutto in ufficio.

Switch Ethernet D-Link in offerta: le caratteristiche

Lo switch ethernet è un apparecchio utile per ottimizzare la rete in ambienti domestici o in un piccolo ufficio. Dotato di 5 porte RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps si configura facilmente grazie alla funzionalità Plug & Play con cui ti basta collegare i cavi ethernet per essere subito pronto all’uso.

Il dispositivo supporta sia la modalità di trasmissione full-duplex (per trasferimenti bidirezionali simultanei) sia quella half-duplex (per trasferimenti unidirezionali alternati) così da allinearsi alle tue esigenze di rete diventando perfetto per piccole aziende o un ambiente domestico.

Lo switch è costruito con una plastica resistente e con un design compatto adattandosi facilmente a qualsiasi scrivania o spazio di lavoro. Puoi usarlo per potenziare reti SoHo (Small Office/Home Office) o connettere dispositivi come PC, stampanti di rete o NAS in modo semplice ed efficiente.

Per la settimana del Black Friday di Amazon è in sconto ad un prezzo bassissimo: acquista il D-Link GO-SW-5E a soli 4,49 euro.