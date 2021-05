Switch Gigabit ethernet TP-Link a meno di 15 euro

Per godere della migliore connessione possibile, si sa che il cavo ethernet è indispensabile. Tuttavia, tra console, decoder, PC, TV Box ed altro le porte non sono mai sufficienti. Per questa ragione oggi vi proponiamo uno switch ethernet economico, ma estremamente funzionale: il TP-Link LS105G.

Switch Gigabit ethernet TP-Link LS105G: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo estremamente semplice sia nel design che nell’utilizzo. Si tratta di un piccolo box realizzato completamente in metallo, che presenta nella parte frontale 5 porte RJ45 Gigabit LAN, e nella parte posteriore l’ingresso per l’alimentazione. Le porte da 1000Gbps lo rendono perfettamente compatibile con le connessioni in Fibra. Una delle porte verrà utilizzata per la connessione al modem principale, mentre le altre 4 porteranno la rete ai diversi dispositivi. Si tratta di un accessorio plug and play, quindi non dovremo configurare assolutamente nulla, solo collegare i cavi. Naturalmente si tratta anche di un dispositivo unmanaged, quindi non potremo scegliere le priorità.

Una volta effettuati i diversi collegamenti, sarà direttamente lo switch a gestire le priorità in base alla richiesta. Il tutto, quindi, avviene in maniera completamente automatica, fornendo la banda massima disponibile ad ogni dispositivo, in base alle singole necessità. È possibile ovviamente collegare qualsiasi dispositivo dotato di porta ethernet, dai tradizionali PC alle console da gioco, passando per i dispositivi mobili dotati dell’apposito adattatore. Si tratta di una soluzione ottima per la casa, e perfetta per l’ufficio dove è inevitabile la necessità di collegare diverse postazioni alla medesima rete.

Grazie ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino, lo switch è acquistabile su Amazon a soli 14,43 euro.