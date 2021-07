Nintendo Switch Lite in offerta: non lasciartela sfuggire

Compatta nelle dimensioni e dunque perfetta per viaggiare, ma con zero compromessi rispetto alla sua controparte più grande: Nintendo Switch Lite oggi è proposta in forte sconto su Amazon, nella colorazione Giallo a 180 euro e in Grigio a 181 euro.

Nintendo: oggi la Switch Lite costa meno, su Amazon

Garantita la piena compatibilità con tutti i giochi del catalogo Switch, sia singleplayer che multiplayer (online o locale). Incluse uno slot per le schede microSD così da ampliare i 32 GB di memoria interna predefiniti. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Non sono molte le unità di Nintendo Switch Lite disponibili in sconto su Amazon, non è difficile immaginare un sold out a breve. Scegli quella che preferisci: Giallo a 180 euro e in Grigio a 181 euro. In entrambi i casi la consegna a domicilio è immediata, con spedizione gratuita.