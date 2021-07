GoDaddy: sconto 60% per web hosting Economy

Il registar di nomi di dominio più grande al mondo (oltre 82 milioni) offre tre piani di web hosting che coprono le esigenze di ogni utente. Chi cerca una soluzione completa ed economica può approfittare dell'attuale promozione di GoDaddy sul piano Economy. L'abbonamento per il primo anno costa solo 3,65 euro/mese e include un dominio gratuito.

GoDaddy: sconto del 60% per hosting Economy

Il piano Economy è indicato per un singolo sito web. Non ci sono limitazioni sulla larghezza di banda, ma se il numero di accessi supera una determinata soglia potrebbero verificarsi rallentamenti perché le risorse sono prefissate. Lo spazio di archiviazione è 100 GB. GoDaddy permette tuttavia di chiedere un aumento di CPU, RAM, I/O e storage. Il numero di database MySQL è 10 e non ci sono vincoli sulla dimensione.

Per la gestione del sito web è disponibile il pannello cPanel, tramite il quale è possibile installare le app (oltre 150) ed effettuare il backup. Gli utenti possono eventualmente sfruttare una procedura semplificata per l'installazione gratuita di WordPress con un solo clic.

Il piano Economy include un dominio gratuito (‪.BIZ, .CLUB, .COM, .NET, .TODAY, .XYZ, .EMAIL, .GROUP, .COMPANY, .ORG, .CO, .INFO, .LIFE, .LIVE, .IT, .ROCKS, .SPACE e .SOLUTIONS) che può essere aggiunto al momento dell'acquisto. GoDaddy offre inoltre l'abbonamento gratuito per un anno al servizio di posta elettronica di Microsoft 365.

Il piano Economy può essere sottoscritto a 3,65 euro/mese per il primo anno. Successivamente il costo sarà 9,14 euro/mese.