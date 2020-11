Switch Netgear 5 porte a meno di 20€: super offerta

Se siete alla ricerca di uno switch ethernet affidabile e potente, Netgear, azienda leader nella produzione e vendite di dispositivi di rete per casa e ufficio, potrebbe avere il prodotto che fa per voi e che oggi è anche in offerta su Amazon.

Switch Netgear: affidabili ed economici

Stiamo parlando degli switch Netgear GS305-300PES e GS308-300PES che presentano le medesime caratteristiche, ma varia il numero di porte ethernet a disposizione: il primo ne ha cinque, il secondo otto.

Entrambi i modelli sono stati progettati appositamente per l’uso domestico, ma funzionano egregiamente anche in ufficio. Gli switch di rete Netgear, infatti, sono dotati di tutte le funzionalità all’avanguardia e sono progettati per durare nel tempo. La configurazione è rapidissima grazie al supporto Plug & Play e offrono la connettività di rete cablata più affidabile del settore.

Basta collegare i dispositivi e non è richiesta alcuna configurazione o software. La tecnologia a risparmio energetico, consente di risparmiare energia domestica o dell’ufficio ed è conforme alla modalità Ethernet a risparmio energetico IEE802.3az.

Gli switch gigabit Netgear GS305-300PES e GS308-300PES offrono, quindi, un modo semplice, affidabile ed economico per espandere le connessioni di rete nelle case e nei piccoli uffici. Le caratteristiche includono anche auto-mdi / mdix, indicatore LED su ciascuna porta, tecnologia a risparmio energetico, design senza ventola e architettura di commutazione non bloccante.

Tutto questo può essere vostro a soli 19,90 euro per lo switch a 5 porte e a 23,49 euro per lo switch a 8 porte.