Switch OLED: l'edizione di Zelda è su Amazon

L’attesa è finalmente terminata: gli appassionati di gaming e i collezionisti che desiderano comprare l’edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ora lo possono fare anche in preordine su Amazon. Effettuando subito l’acquisto ci si garantisce la possibilità di riceverla al day one, fissato per il 28 aprile 2023.

Su Amazon l’edizione speciale Switch OLED per Zelda

Sui controller Joy-con e sulla base sono presenti decorazioni a tema, come stemma di Hylia. Lo stesso vale per il retro. Il comparto hardware è invece lo stesso della versione già in commercio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Ricordiamo che il gioco, in uscita il 12 maggio, non è incluso nella confezione: può essere acquistato separatamente, anche approfittando di uno sconto di 10 euro su eBay.

Oggi hai la possibilità di acquistare in preordine l’edizione speciale della console Nintendo Switch OLED dedicata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al prezzo ufficiale di 359,99 euro.

Come scritto in apertura, Amazon garantisce la spedizione gratuita con la consegna a domicilio il 28 aprile 2023. Se la compri subito la riceverai al day one. Pronti per un nuovo viaggio a Hyrule?

