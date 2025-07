SwitchBot presenta Lock Ultra Vision Combo e Hub 3: già in sconto

Uno è la prima serratura smart al mondo dotata di riconoscimento facciale 3D, l’altro è un potente hub per il controllo della casa intelligente, compatibile con Matter: stiamo parlando di SwitchBot Lock Ultra e di SwitchBot Hub 3, i nuovi prodotti del brand da breve annunciati. A pochi giorni dal lancio è già grande occasione sul sito ufficiale e su Amazon: tutto ciò che devi fare per approfittarne subito, soprattutto sul sito ufficiale dove il Black Friday non è ancora terminato.

Casa al sicuro con SwitchBot Lock Ultra Vision Combo

Lock Ultra Vision Combo è a tutti gli effetti un bundle. Include la serratura smart Lock Ultra, il tastierino Keypad Vision e l’Hub Mini necessario per il funzionamento. Come anticipato, il punto di forza è rappresentato dalla tecnologia che analizza il viso con oltre 30.000 punti infrarossi, creando una mappa facciale ad alta risoluzione per concedere o negare l’apertura, anche in ambienti con scarsa illuminazione. Il riconoscimento è istantaneo (impiega meno di un secondo) e sicuro. Inoltre, le informazioni salvate in locale sono protette da un sistema crittografico AES-128 di livello bancario.

Il riconoscimento facciale non è ovviamente l’unico metodo a disposizione per aprire la porta: ci sono in totale 18 modalità. Tra queste, lo sblocco automatico, tramite NFC, la lettura delle impronte digitali, via app e attraverso comandi vocali. L’installazione può essere effettuata sul 99,99% delle serrature esistenti, senza bisogno di interventi invasivi. Questo vantaggio è coerente con la filosofia retrofit di SwitchBot, finalizzata alla creazione della smart home senza stravolgere l’ambiente domestico esistente.

Tra gli altri vantaggi citiamo la silenziosità del meccanismo (inferiore a 20 dB), il sistema FastUnlock per lo sblocco pressoché istantaneo e la possibilità di impostare la chiusura automatica a un determinato orario (Night Mode).

Per quanto riguarda l’alimentazione, in dotazione c’è una batteria principale ricaricabile con autonomia fino a nove mesi e un sistema di emergenza per lo sblocco a cui ricorrere nel caso in cui dovesse risultare scarica.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo SwitchBot Lock Ultra Vision Combo che include la serratura smart Lock Ultra, il tastierino Keypad Vision e Hub Mini è disponibile da oggi al prezzo di 299,99 euro. Come già anticipato, grazie al codice promozionale disponibile in pagina, è possibile acquistarlo dal sito ufficiale con sconto del 20% e su Amazon con uno sconto di 45€.

SwitchBot Lock Ultra Touch Combo con fingerprint

L’opzione più economica è rappresentata da SwitchBot Lock Ultra Touch Combo, che rinuncia al riconoscimento facciale 3D, ma integra un tastierino numerico con lettore di impronte digitali. Eccolo installato all’ingresso di casa.

Prezzo e disponibilità

In questo caso, il bundle è proposto al prezzo di 249,99 euro, sempre attraverso il sito ufficiale e su Amazon, ma anche in questo caso lo sconto è importante: 24% sul sito ufficiale e 45€ su Amazon.

Smart Home con Matter: il nuovo SwitchBot Hub 3

SwitchBot Hub 3 entra a far parte del catalogo portando con sé alcune novità interessanti. Come già scritto, è compatibile con lo standard Matter e può controllare oltre 100.000 dispositivi a infrarossi: dai televisori ai climatizzatori, fino agli impianti di illuminazione.

È in grado di inviare fino a 30 comandi programmabili per attivare scenari di automazione, così da poter gestire l’intera casa. Tra le altre tecnologie supportate ci sono Alexa, Google Home, IFTTT, Samsung SmartThings e l’ecosistema domotico di Apple.

L’esclusivo controller Dial Master permette di intervenire con estrema precisione nella regolazione di volume, temperatura e altri parametri. Altri punti di forza riguardano la possibilità di configurare routine personalizzate, favorendo il comfort e il risparmio energetico.

Prezzo e disponibilità

Anche per SwitchBot Hub 3 la disponibilità è immediata. È proposto al prezzo di 129,99 euro, sempre su Amazon e dal sito ufficiale.

Il brand è nato da un’intuizione

La storia di SwitchBot ha inizio nel 2016, da un’intuizione del suo CEO. Prima di andare a dormire, si rese conto che avrebbe dovuto alzarsi di nuovo dal letto per spegnere le luci e chiudere le tende. Da lì la scintilla, l’idea, arrivata a concretizzarsi l’anno successivo in una campagna di successo su Kickstarter e nel lancio del primo prodotto. Oggi il marchio è uno di quelli in più rapida crescita nell’ambito smart home.

