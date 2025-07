SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: la nuova frontiera della casa smart

Un sistema all-in-one che combina biometria, connettività Matter e design elegante. SwitchBot alza il livello della domotica con Lock Ultra Vision Combo, la prima serratura smart retrofittabile con riconoscimento facciale 3D, pensata per semplificare l’accesso domestico con sicurezza, velocità e silenziosità.

Composta da tre elementi – SwitchBot Lock Ultra (Black), Keypad Vision e Hub Mini Matter Enabled – questa combo si distingue per il mix di tecnologia avanzata, compatibilità universale (99,9%) e un’installazione che non richiede forature né interventi professionali.

Riconoscimento facciale 3D: sbloccare la porta non è mai stato così naturale

Il cuore della Vision Combo è il Keypad Vision, il primo tastierino smart dotato di riconoscimento facciale 3D. Grazie a oltre 30.000 punti a infrarossi, il sistema genera una mappa dettagliata del volto, riconoscendo l’utente in meno di un secondo anche al buio, sotto la pioggia o con occhiali e cappelli.

Con un tasso di errore inferiore allo 0,0001%, i dati biometrici non vengono mai inviati su cloud ma archiviati localmente con crittografia AES-128. Questo significa privacy garantita e risposta immediata ogni volta che si torna a casa.

18 metodi di sblocco per ogni preferenza

Oltre alla biometria facciale, SwitchBot Lock Ultra Vision Combo supporta fino a 18 modalità di sblocco:

Impronta digitale a semiconduttore

Auto Unlock con geofencing

Carta NFC

Password

Controllo da app SwitchBot

Comandi vocali (Alexa, Google, Siri)

Tasto fisico Quick Key 2.0

Il sistema è pensato per ogni tipo di utente: da chi preferisce lo smartphone a chi vuole un’esperienza totalmente hands-free.

Installazione semplice, compatibile con il 99,9% delle porte

Una delle caratteristiche chiave di questa serratura è la massima compatibilità con i principali standard europei (EU Profile, UK Oval, Swiss Round, Night-Latch).

Immagini

Non serve smontare la serratura esistente né forare la porta. L’installazione si completa in circa 10 minuti, grazie ai kit dedicati e alle istruzioni video integrate nell’app. Il tutto senza bisogno di interventi professionali.

Disponibili anche kit speciali per serrature rare come Jimmy Proof e Mortise.

Più veloce, più silenziosa, più potente

Il nuovo motore interno di Lock Ultra è 122,2% più veloce e 10,5% più potente del predecessore Lock Pro, garantendo uno sblocco immediato tramite FastUnlock™, che sfrutta la connessione continua Bluetooth tra serratura e tastierino.

Il tutto con una rumorosità inferiore a 20 dB, praticamente impercettibile. In più, la modalità Notte specifica per il mercato europeo permette di differenziare le impostazioni di blocco/auto-blocco tra giorno e notte.

Un sistema a batteria tri-livello per una tranquillità totale

SwitchBot ha ideato una gestione dell’alimentazione a tre livelli, per garantire il funzionamento in ogni condizione:

Batteria principale ricaricabile (fino a 9 mesi)

CR123A di backup (fino a 5 anni e 500 sblocchi d’emergenza)

Sblocco elettrolitico d’emergenza (fino a 5 volte)

Anche il Keypad Vision dispone di una batteria da 5000mAh, che garantisce fino a 12 mesi di autonomia.

Inoltre, l’app SwitchBot e l’anello LED sulla serratura (Status Ring) informano in tempo reale sullo stato di carica.

Design curato e materiali premium

Disponibile in nero o argento, Lock Ultra è più sottile del 50% rispetto alla Lock Pro. Le finiture in legno (in 3 pattern inclusi) si adattano a qualsiasi arredamento e l’interfaccia è stata ridisegnata per una maggiore semplicità d’uso.

La cover magnetica della batteria consente una rimozione istantanea, mentre il nuovo tasto Quick Key 2.0 permette lo sblocco manuale con un semplice tocco.

Un ecosistema smart con Matter e automazioni

Grazie al Mini Hub Matter Enabled, la Lock Ultra Vision Combo è compatibile con tutti i principali ecosistemi smart: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings e Home Assistant.

È possibile creare automazioni avanzate come:

Sbloccare la porta e accendere le luci quando si apre il garage

Ricevere notifiche se la porta resta socchiusa

Automatizzare la chiusura serale con la modalità Notte

Usare il Keypad Vision come campanello (con Hub 3)

Sicurezza a sei livelli per una protezione totale

SwitchBot ha integrato un sistema di sicurezza a sei livelli per prevenire ogni tipo di intrusione o anomalia:

Sistema di allarme (porta aperta, manomissioni)

Sicurezza di blocco e sblocco (auto-lock, SOS, errore codice)

Crittografia end-to-end AES-128

Archivio dati biometrici locale

Gestione energia intelligente

Ogni aspetto è pensato per garantire privacy, affidabilità e protezione costante anche in assenza di connessione.

Aggiornamento del firmware

E’ stato appena annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento del firmware per Lock Ultra. Questa versione risolve i malfunzionamenti occasionali durante i cicli di blocco e sblocco e migliora la stabilità generale del sistema. Dopo l’aggiornamento il dispositivo dovrà essere ricalibrato.

Prezzo, disponibilità e promozioni

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è disponibile anche in versione argento da subito sul sito ufficiale e su Amazon:

Con Lock Ultra Vision Combo, SwitchBot alza ulteriormente l’asticella nella smart home. Non si tratta più solo di una serratura intelligente, ma di una soluzione di accesso biometrico, automatizzato e universale, pensata per chi desidera sicurezza, comodità e controllo in un unico sistema.

In collaborazione con SwitchBot