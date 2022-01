SysJoker: nuova backdoor per Windows, macOS e Linux

Solitamente i malware prendono di mira singoli sistemi operativi, ma negli ultimi anni è aumentato il numero degli attacchi multi-piattaforma. Uno dei più recenti è stato effettuato con la backdoor SysJocker per Windows, macOS e Linux. Gli esperti di Intezer hanno pubblicato un'analisi tecnica della versione Windows, ma il funzionamento è simile sugli altri sistemi operativi.

SysJocker: backdoor multi-piattaforma

Le prime tracce di SysJoker sono state scoperte durante un attacco contro un server web Linux di un'istituzione educativa. Successivamente (dicembre 2021) sono state individuate anche versioni per Windows e macOS. Come si deduce dal nome, la backdoor viene installata insieme ad un falso aggiornamento del sistema operativo. Il malware è stato scritto in C++.

A differenza delle versioni per macOS e Linux, SysJoker per Windows contiene un “first-stage dropper”, ovvero una DLL che scarica un file ZIP con il malware da una repository di GitHub, apre l'archivio ed esegue la backdoor, utilizzando comandi PowerShell. Dopo circa 90-120 secondi, una copia di SySJocker viene salvata nella directory C:\ProgramData\SystemData\ con il nome igfxCUIService.exe (Intel Graphics Common User Interface Service).