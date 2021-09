System Mechanic Ultimate Defense: sconto 20%

System Mechanic Ultimate Defense è una suite che include ben sette software, ognuno dei quali offre specifiche funzionalità di protezione, ottimizzazione e privacy. La software house californiana (iolo) permette di sottoscrivere l'abbonamento annuale con uno sconto del 20%. Il prezzo di 65,92 euro comprende anche un mese di assistenza tecnica illimitata 24/7.

System Mechanic Ultimate Defense: 7 software in sconto

Uno dei software della suite è ovviamente System Mechanic. Come si deduce dal nome, il suo scopo è ottimizzare le prestazioni del computer, eliminando file “spazzatura” e software inutili (bloatware) che rallentano il sistema operativo. Le operazioni di pulizia avvengono quando il PC è in idle per non togliere risorse alle applicazioni in esecuzione.

Altri due utili software, che hanno compiti opposti, sono Search and Recover e DriveScrubber. Il primo permette di recuperare file (documenti, foto, video, email) cancellati per errore da hard disk/SSD, memory card e pen drive USB, mentre il secondo consente di eliminare i file in maniera permanente da ogni unità di storage.

Le due parole “Ultimate Defense” nel nome della suite si riferiscono agli atri quattro software. Privacy Guardian blocca i tracker durante la navigazione, elimina i cookie, rileva le email di phishing e disattiva la telemetria di Windows 10. ByePass conserva invece le password e i dati della carta di credito in forma cifrata.

System Shield è il software antivirus che offre una protezione in tempo reale e rileva i nuovi pericoli utilizzando l'intelligenza artificiale. Infine, Malware Killer è il tool on-demand cloud-based che rileva e rimuove i malware.

L'abbonamento a System Mechanic Ultimate Defense è attualmente in offerta a 65,92 euro/anno (sconto 20%) e include il supporto tecnico per un mese (alla scadenza il prezzo è 14,95 euro/mese, se non viene disdetto).