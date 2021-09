System Shield Antivirus e Spyware in offerta: proteggi il tuo PC a soli 20,80€

Se hai bisogno di un antivirus che faccia egregiamente il suo lavoro e senza troppe funzioni extra, System Shield fa al caso tuo. Questo pratico software è in offerta a soli 20,80 euro, anziché 34,15 euro. La licenza comprende una protezione avanzata e in tempo reale da malware e virus, rimuovendo permanentemente le infezioni che possono danneggiare il nostro dispositivo. Inoltre, System Shield è in grado di riconoscere tutte le nuove minacce grazie ad un sistema di intelligenza artificiale.

System Shield Antiirus & Antispyware: le funzioni

System Shield – come anticipa il nome – si pone come un vero e proprio “scudo” a difesa da virus e malware, Trojan, rootkits, bot e altri programmi pericolosi, con la promessa di non rallentare le prestazioni del nostro PC. La funzione di HyperScan Technology assicura una protezione eccellente che identifica e neutralizza qualsiasi minaccia in tempo reale, riconoscendola in anticipo grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale. Infine, System Shield è dotato di un Antispyware che tiene alla larga dal nostro computer spyware, adware, keylogger e tutto ciò che potrebbe compromettere la nostra privacy sul web e non solo.

System Shield è un antivirus senza troppe funzioni, ma che svolge in maniera ottimale il proprio lavoro. Il software è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista o XP (SP3) ed è studiato per proteggere senza pesare eccessivamente sulle risorse del nostro PC: perfetto soprattutto per i Gamer e per chi fa un utilizzo intensivo del proprio computer. System Shield Antivirys & Antivspyware è in offerta a 20,80 euro, con un risparmio di circa 13 euro. Non sei soddisfatto dell'acquisto oppure il tuo dispositivo non è compatibile? Hai 30 giorni di tempo per effettuare un reso gratuito e ricevere un rimborso completo.