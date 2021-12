T-Mobile conferma data breach e SIM swapping

T-Mobile ha confermato di aver subito un accesso non autorizzato ai suoi sistemi. L'ennesimo data breach sembra fortunatamente meno grave di quello avvenuto ad agosto, ma è evidente che le protezioni attuali non sono sufficienti. Alcuni utenti sono stati colpiti da un attacco di SIM swapping.

T-Mobile ha subito sette attacchi dal 2018 ad oggi, tre dei quali nel 2021 (febbraio, agosto e dicembre). Probabilmente l'operatore telefonico non ha implementato adeguate misure di sicurezza per proteggere le informazioni dei clienti, nonostante le promesse del CEO Mike Sievert. La conferma del nuovo data breach è arrivata dopo la pubblicazione di un documento interno sul sito The T-Mo Report.

T-Mobile is taking immediate steps to help protect all individuals who may be at risk from this cyberattack. If you have any questions, send us a DM and we can discuss steps to increase your account security. ^KenStone

— T-Mobile Help (@TMobileHelp) December 28, 2021