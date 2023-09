Tablet 10 pollici Android: attiva il coupon e pagalo 79 euro

Se hai bisogno di un tablet Android senza grandi pretese, magari per svolgere della produttività di base o dell’intrattenimento senza pensieri, il Teclast P25T è quello che fa per te. Spuntando il coupon Amazon che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 79,98 euro. Un prezzo simbolico per un dispositivo comunque ricco di funzionalità.

Tablet Android Teclast P25T: le caratteristiche

Il Teclast P25T è alimentato da un processore quad-core Rockchip RK3566 che sfrutta l’architettura ARM Core con una frequenza massima di 1.8 GHz. Grazie all’integrazione della tecnologia di rete neurale AI, questo tablet Android offre avvii rapidi e risposte delle applicazioni istantanee. Con il Teclast P25T, puoi godere di un’esperienza fluida e veloce, sia che tu stia navigando sul web, guardando video o lavorando su documenti.

Con 8GB di RAM e 64GB di ROM, puoi eseguire multitasking senza sforzo e archiviare tonnellate di dati, da video e musica a documenti e foto. Inoltre, questo tablet supporta schede TF fino a 1TB per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione, consentendoti di portare con te tutto ciò di cui hai bisogno ovunque tu vada.

Il tablet Teclast P25T presenta uno schermo IPS full view da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel. La tecnologia G+G rende lo schermo luminoso, resistente e durevole. Grazie a questa combinazione, puoi goderti un’esperienza visiva senza precedenti, ideale per il lavoro e il piacere. Guarda video ad alta risoluzione, sfoglia foto e leggi documenti con chiarezza cristallina. Inoltre, il tablet è dotato di altoparlanti stereo per un audio chiaro e coinvolgente.

Il dispositivo supporta Wi-Fi 6, il che significa velocità di connessione superiori e una navigazione web senza interruzioni. Con il Bluetooth 5.0, puoi collegare facilmente le cuffie wireless per un’esperienza audio eccezionale. La ricarica rapida ti consente di tenere il tablet sempre pronto all’uso.

Non dimentichiamoci delle fotocamere di qualità. Il tablet dispone di una fotocamera anteriore da 2 MP e di una fotocamera posteriore da 5 MP che catturano dettagli nitidi e consentono videochiamate chiare e vivaci.

Non perdere questa straordinaria offerta: attiva il coupon su Amazon e ottieni il tablet Teclast P25T da 10 pollici per soli 79 euro invece di 99,98.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.