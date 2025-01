Il tablet 3K di Lenovo da 12,7'' con pennino è in SUPER SCONTO

Lenovo Tab P12, che oggi trovi in forte sconto su Amazon, non è un tablet come tutti gli altri. Lo si capisce fin dal primo sguardo al suo ampio display da 12,7 pollici, dalla diagonale simile a quella di un notebook. Perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali e adatto anche alla produttività (è sufficiente abbinargli una tastiera wireless), + protagonista di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Il pennino Pen Plus è incluso nella confezione.

Lenovo Tab P12: l’offerta di Amazon sul tablet

Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Tra le funzionalità più interessanti in dotazione c’è la modalità cromatica e monocromatica che adatta lo schermo alla lettura, senza affaticare gli occhi. Di seguito le specifiche tecniche in dotazione, per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Display 3K da 12,7 pollici (2944 x 1840 pixel);

processore MediaTek Dimensity 7050;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

slot per schede microSD fino a 1 TB;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;

quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos;

due microfoni;

batteria da 10.200 mAh con autonomia elevata.

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con lo spessore ridotto a soli 6,9 millimetri e 615 grammi di peso. La colorazione è colorazione Oat Grey, quella visibile nell’immagine qui otto. Grazie all’offerta a tempo in corso puoi acquistare il tablet al prezzo finale di 379 euro.

Lenovo Tab P12 con pennino Pen Plus è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso. I clienti che lo hanno già comprato lo hanno anche promosso con un voto medio pari a 4,5/5 nelle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.