Tablet+accessori: il bundle DOOGEE U11 è imperdibile (sconto x2)

Chiamarlo tablet è riduttivo, soprattutto con il bundle proposto oggi in doppio sconto su Amazon: il modello DOOGEE U11 ha tutto ciò che serve per lo streaming così come per la produttività in movimenti. Approfitta dell’offerta a tempo in corso e acquistalo al prezzo stracciato di soli 119 euro.

Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il cavo, la tastiera Bluetooth, il mouse wireless, il pennino per disegnare e scrivere a mano libera sullo schermo, la custodia e il vetro protettivo.

Tablet in sconto: l’offerta sul bundle DOOGEE U11

Integra un ampio display da 11 pollici in alta risoluzione a 90 Hz, il processore octa core T606, 16 GB di RAM (4+12 GB), 128 GB di memoria interna (espandibili fino a 2 TB con microSD), connettività Wi-Fi e Bluetooth, fotocamere da 13 e 5 megapixel, altoparlanti stereo e batteria da 8.580 mAh con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Android 15 con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella pagina dedicata.

A conti fatti, si tratta di un doppio sconto. La prima riduzione della spesa sul bundle che unisce il tablet DOOGEE U11 e gli accessori è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente attivare un coupon. Così facendo, è possibile acquistarlo al prezzo finale di soli 119 euro. Inoltre, nella scheda del prodotto puoi trovare altre versioni con diverse colorazioni della scocca, sempre in promozione.

Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, attraverso la sua rete logistica. Trattandosi di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.