Tablet Android 12 in offerta: col doppio sconto lo paghi 99€

Sei in cerca di un tablet Android per esigenze di produttività di base, internet e intrattenimento? Questa soluzione Teclast è perfetta: applicando il coupon che trovi in pagina puoi ricevere un doppio sconto che ti permetterà di pagare il tablet soltanto 99,99 euro invece di 59,99.

Il dispositivo è già disponibile per la spedizione e, con Prime, potrai riceverlo a casa già domani senza costi aggiuntivi.

Il tablet economico ideale per tutto: da internet all’intrattenimento

Questo tablet si presenta con il sistema operativo Android 12 e un display da 10.1 pollici con risoluzione HD 1280×800 pixel. Il corpo semi-metallico dalla struttura leggera è stato pensato per renderlo elegante e confortevole, così da portarlo facilmente con te.

Processore Mediatek da 2.0GHz, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna espandibile fino a 1TB tramite microSD, il tablet è dotato anche di una fotocamera frontale da 5 megapixel e una posteriore da 2 megapixel. Gli altoparlanti con doppio speaker ti permetteranno di avere un audio coinvolgente e immersivo, specie quando guardi film o serie TV.

Con moduli WiFi, Bluetooth 5.0 e una batteria da 6000mAh che ti consente di arrivare a fine giornata senza sforzo, per 99 euro, grazie a questo coupon sconto, ti porti a casa un tablet Android 12 che sarà in grado di soddisfare tutte le tue piccole esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.