Tablet Android: non perdere il COUPON -70€ per Teclast P50

Devi solo attivare il coupon dedicato per allungare le mani su un ottimo tablet come Teclast P50, a un prezzo davvero conveniente. Unisce un design elegante a prestazioni di alto livello, mettendo il tutto a disposizione dell’utente. Il sistema operativo è Android (con la versione 14 preinstallata) e per il download delle applicazioni si può fare affidamento sulla piattaforma ufficiale Google Play. È venduto dallo store ufficiale europeo del marchio e spedito da Amazon.

Teclast P50: specifiche e caratteristiche del tablet

I punti di forza sono davvero tanti: dal display da 11 pollici con risoluzione elevata perfetto per lo streaming al processore octa core, dai 14 GB di RAM (6+8 virtuali) alla memoria interna da 128 GB per l’archiviazione. Questo senza dimenticare lo slot di espansione microSD, il telaio in metallo molto sottile, la batteria da 8.000 mAh per un’autonomia senza compromessi, la connettività Wi-Fi, Bluetooth e 4G-LTE per navigare in mobilità, la finitura elegante e le due fotocamere integrate sul retro. Fai un salto sulla scheda del prodotto per conoscere ulteriori dettagli.

Le dimensioni sono 258x170x5,6 millimetri, il peso si attesta invece a 530 grammi. Se vuoi acquistare il tablet Teclast P50 al prezzo di soli 119 euro, non devi far altro che sbloccare lo sconto di 70 euro proposto da Amazon con l’attivazione del coupon dedicato. Non serve altro.

Hai la possibilità di ordinarlo ora per riceverlo a casa tua già entro domani con la spedizione gratuita. Al momento, il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è un perfect score: 5/5 stelle. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino a 14 giorni dal ricevimento.