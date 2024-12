Questo tablet Android a 78€ (offerta) è perfetto per lo streaming

Vuoi vedere i nuovi episodi di Squid Game o le partite di Serie A in mobilità? Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo che propone questo tablet Android al prezzo stracciato di soli 78 euro, il minimo storico da quando è in vendita su Amazon. È perfetto per lo streaming, grazie al suo schermo di grandi dimensioni, nonostante il design ultrasottile (9,12 millimetri di spessore) e il peso ridotto.

L’offerta di Amazon sul tablet Android da 11 pollici

Il display da 11 pollici con risoluzione 1280×800 pixel è al centro dell’esperienza, affiancato da altoparlanti stereo per un coinvolgimento totale. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ci sono poi un processore octa core affiancato da 10 gB di RAM (4+6 GB virtuali), da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione (espandibile con microSD fino a 1 TB), dalla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, senza dimenticare le fotocamere da 8 e 5 megapixel posizionate dietro e davanti. Inoltre, la batteria da 6.800 mAh assicura un’autonomia elevata. Per il download di applicazioni e giochi è possibile fare affidamento sulla piattaforma Google Play. Dai un’occhiata alla descrizione completa del dispositivo per conoscere tutti gli altri dettagli.

Non lasciarti sfuggire lo sconto e metti nel carrello il tablet Android per acquistarlo al prezzo di soli 78 euro. Con una spesa così irrisoria puoi allungare le mani su un dispositivo che fa della multimedialità il suo punto di forza. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Se lo compri adesso, lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica.