Tablet perfetto per lo streaming: HUAWEI MatePad SE 11 in sconto

HUAWEI MatePad SE 11, oggi in sconto su Amazon, è il tablet che fa al caso tuo, se stai cercando uno schermo su cui vedere i contenuti in streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN, RaiPlay e così via. Dalla diagonale generosa e circondato da un bordo sottile, non lascia nulla al caso nemmeno in termini di design. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, per capire cosa rende la promozione in corso un’occasione da cogliere al volo prima del quasi inevitabile sold out.

HUAWEI MatePad SE 11: le specifiche del tablet

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 11 pollici con pannello FullView Eye Comfort e risoluzione 1920×1200 pixel, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, quattro altoparlanti e un microfono, batteria da 7.700 mAh. In merito al comparto audio, ci sono quattro altoparlanti simmetrici con tecnologia Histen 9.0 per ottenere una resa sonora sempre impeccabile. Il sistema operativo è HarmonyOS. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

Approfitta dello sconto di 30 euro applicato in automatico (non servono coupon) e acquista il tablet HUAWEI MatePad SE 11 al prezzo finale di soli 189 euro. Se sei ancora indeciso, ci sono oltre 5.700 recensioni pubblicate da chi l’ha già provato, con un voto medio molto alto, pari a 4,6 stelle su 5.

Ordinalo adesso e ricevilo entro un paio di giorni con la consegna gratuita, direttamente a casa tua. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari per il massimo dell’affidabilità.