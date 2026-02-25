Il tablet più sottile al mondo è HONOR MagicPad 4: solo 4,8 mm

Sul sito ufficiale di HONOR c’è una sezione appena andata online e dedicata al nuovo MagicPad 4, con in primo piano l’immagine mostrata qui in copertina. Quel X.X nasconde lo spessore della scocca, tanto ridotto da renderlo il tablet più sottile al mondo. O almeno questa è la dichiarazione del brand. Non sarà necessario attendere l’annuncio al Mobile World Congress in programma tra qualche giorno per conoscere il numero, è già stato svelato: solo 4,8 mm.

Solo 4,8 mm di spessore per HONOR MagicPad 4

Batte la concorrenza con un distacco non indifferente: iPad Air è alto 6,1 mm e restando in casa Apple c’è iPad Pro che scende fino a 5,1 mm, la stessa dimensione del Samsung Galaxy Tab S11. È il primo a sbriciolare la soglia dei 5 mm. Ciò nonostante, integra un display da 12,3 pollici dalla diagonale importante, ottima per riprodurre i contenuti in streaming, ma più piccolo rispetto a quello da 13,3 pollici della generazione precedente, ma con un pannello decisamente migliore: OLED da 165 Hz al posto di un LCD. Diminuisce anche il peso e non di poco, risparmiando ben 145 grammi, passando a 450 grammi.

Snapdragon 8, MagicOS (Android) e 8 altoparlanti

Sotto la scocca troverà posto il chipset Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna nella versione base, in alternativa 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Sul retro sarà presente una fotocamera da 13 megapixel e davanti un sensore da 9 megapixel. Insomma, niente prestazioni da camera phone, ma non è questo il suo obiettivo.

È un tablet votato alla multimedialità, come dimostrano gli 8 altoparlanti integrati con supporto all’audio spaziale. Il sistema operativo preinstallato sarà Android 16 con la personalizzazione MagicOS 10. Tra i pochi dettagli ancora da svelare ci sono il prezzo e la capacità della batteria (forse quest’ultima scenderà a 10.100 mAh con ricarica rapida da 66 W): per conoscerli dovremo attendere la presentazione al MWC 2026 di Barcellona.