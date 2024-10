Tablet Samsung per app e streaming è in FORTE SCONTO (-39%)

Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet più venduto della categoria su Amazon e oggi l’e-commerce lo propone con uno sconto del 39% sul prezzo di listino. È l’affare da cogliere al volo se stai cercando lo schermo giusto per lo streaming dei contenuti multimediali, dalla diagonale generosa e con un pannello in alta definizione. Può tornare utile anche per la navigazione online, per l’accesso ai social network e persino per la produttività quotidiana, grazie al supporto per il multitasking.

Samsung Galaxy Tab A9+: il tablet Android è in offerta

Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Qui sotto trovi le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per tutti gli altri dettagli ti invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Display da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel;

processore octa core Qualcomm Snapdragon 695;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth;

jack audio per gli auricolari;

batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata.

In questo momento puoi acquistare Samsung Galaxy Tab A9+ al prezzo finale di soli 189 euro, approfittando dello sconto del 39% applicato in automatico rispetto al listino ufficiale (309 euro). Con un risparmio di 109 euro è un affare da cogliere al volo, considerando le sue caratteristiche. La colorazione è Gray.

Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella pagina della promozione: non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari.