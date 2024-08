Tablet Teclast con tastiera, mouse e altro a PREZZO STRACCIATO

Molto più di un tablet: il modello Teclast P30T è già di per sé molto valido, grazie a un comparto hardware di tutto rispetto e a uno schermo votato alla multimedialità. Oggi diventa un vero e proprio affare da cogliere al volo su Amazon, grazie al doppio sconto sul pacchetto che include un gran numero di accessori, in grado di trasformarlo all’occorrenza anche in un piccolo notebook per il lavoro in movimento. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Teclast P30T, set all-in-one in sconto: cosa include

Tra le specifiche tecniche ci limitiamo a citare il display da 10,1 pollici in alta risoluzione, processore octa core, 10 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD), Wi-Fi 6, Bluetooth e batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata. La piattaforma è Android con accesso a Google Play per scaricare liberamente applicazioni e giochi. Di seguito tutti gli accessori inclusi in questo set all-in-one che, all’occorrenza, può trasformare il dispositivo in un piccolo notebook adatto anche alla produttività in movimento. Per altre informazioni, dai uno sguardo alla scheda completa.

Tastiera Bluetooth;

mouse wireless;

adattatore OTG;

protezione per lo schermo;

caricatore;

cavo;

supporto per mantenerlo inclinato;

auricolari;

pennino;

copertura per la fotocamera.

Puoi avere tutto questo al prezzo finale di soli 104 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando quanto incluso. È merito del doppio sconto proposto in questo momento: alla prima riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare in un click.

Hai deciso di effettuare l’ordine? Molto bene, arriverà tutto a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Il pacchetto all-in-one è venduto dallo store ufficiale europeo del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.