Tado°: risparmia ora per risparmiare il prossimo inverno

Il prossimo inverno sarà problematico: i costi del gas sono destinati ad impennare e riuscire a gestire al meglio il riscaldamento di casa potrebbe essere fondamentale per limitare l’impatto di bollette che potrebbero diventare decisamente gravose. Occorrerà pertanto lavorare sulla riduzione dei ponti termici, dove possibile; bisognerà fermare gli spifferi, dove plausibile; ma occorrerà anche gestire in modo intelligente la temperatura di casa e questo – ovunque il riscaldamento sia autonomo – è decisamente fattibile.

Tado° ha portato al Prime Day la suite completa dei propri strumenti per il controllo della temperatura. A disposizione ci sono teste termostatiche, termostati e altro ancora, ma soprattutto c’è un sistema integrato e intelligente con il quale poter erogare la giusta temperatura senza mai sprecare alcunché.

Gli sconti sono distribuiti sull’intera gamma dell’offerta Tado°, a partire dal kit di base comprensivo di doppia testa termostatica V3+: 119,99 euro il prezzo odierno, ossia ben 100 euro di sconto (-45%) rispetto ai 219 euro tradizionali. Bastano 119,99 euro, insomma, per poter controllare in modo intelligente la temperatura di due camere singole, potendo così erogare in modo capillare le calorie ed evitare che il calore possa concentrarsi solo in alcuni punti della casa (sperperando gas e denaro). Il sistema è modulare, consentendo quindi di declinare le scelte in modo preciso sulla base delle proprie singole esigenze.

Investire in sistemi intelligenti di controllo della temperatura in ambiente domestico è qualcosa che già restituiva vantaggi in precedenza, ma ora ci sono due elementi concomitanti a rendere oltremodo conveniente questo tipo di scelta:

l’aumento dei costi della materia prima che rende il risparmio nel lungo periodo più consistente gli sconti del Prime Day che rendono il risparmio immediato più corposo

Si risparmia oggi, insomma, per poter risparmiare nuovamente e ancor di più tra qualche mese. Prevenire è meglio che pagare.

