Tapo C21A è la telecamera 360° che con 20€ sorveglia casa (-50%)

Spesa minima ma casa protetta e sorvegliata a 360° con la Tapo C21A ossia la telecamera che devi acquistare senza pensieri. La qualità è eccellenti e la utilizzi e gestisci senza problemi senza contare che da installare è praticamente una passeggiata. Appoggiala dove vuoi, collegala alla corrente ed hai fatto. Prima di tutto, mettila in carrello a soli 19,99 euro invece di 39,99 euro su Amazon con lo sconto del 50% disponibile in questo momento.

Acquistare una telecamera per la casa è più semplice che mai. Non c’è bisogno di chiamare un tecnico o spendere tanti soldi quando hai prodotti come Tapo C21A a disposizione. Questo modello è WiFi, gestibile da smartphone e con installazione fai da te. Se poi aggiungi che ha tutte le funzioni che permettono alla tua casa e alla tua famiglia di rimanere al sicuro, cosa ti frena? Non solo la gestisci con l’app sul telefono o sul tablet ma anche con la voce perché è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. E prima di dimenticarmi, se vuoi c’è anche lo slot di memoria fino a 512GB per registrare tutti i video e non perdertene neanche uno.

Il suo obiettivo riprende l’ambiente in qualità 2K. Così elevata che penserai di star guardando il Grande Fratello. Ovviamente puoi rotearla come ti pare e piace perché con 360° di gioco sul piano orizzontale, non ha angoli ciechi. Ma queste non sono le sue uniche caratteristiche: la telecamera è dotata di visione notturna per tenerti al sicuro anche nelle ore buie o quando chiudi le tapparelle. Attiva la rilevazione del movimento per sapere se c’è qualcosa che non va e ricevi la notifica push sul telefono nel caso. Conosci chi si è avvicinato? Parla a distanza con l’audio a 2 vie. E se vuoi puoi usarla anche come baby monitor perché l’AI integrata rileva il pianto del bambino.

