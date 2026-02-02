Tapo C220 è la telecamera WiFi che ruota 360°: casa sicura con neanche 50€

Tapo C220 è la telecamera da interno che si connette alla rete WiFi, rimane sempre disponibile e monitora tutto ciò che accade dentro la tua casa. Ideale sia per l’appartamento che per il negozio, così da sapere sempre cosa accade sotto tutti i punti di vista. Grazie alle sue funzioni avanzate come visione in alta risoluzione, gestione da remoto e rotazione a 360°, non c’è dettaglio che scappa alla tua attenzione. Approfitta dello sconto del 14% su Amazon per comprarla subito a soli 42,90€ con lo sconto in corso.

Tapo rende la tua casa sicura con la telecamera WiFi da interno

Un prodotto elementare nelle sue fattezze e nella sua installazione, tuttavia fa la differenza in casa. Io te l’ho consigliata per la casa, ma Tapo C220 la puoi introdurre in qualsiasi ambiente: dalla stanza in cui giocano i bambini al tuo negozio, ufficio o capanno degli attrezzi! In altre parole, lo spazio che vuoi monitorare diventa sicuro al 100% con questo sistema affidabile ed efficiente. Devi chiamare uno specialista per poterla installare? No, la telecamera WiFi di Tapo si installa nel giro di pochi secondi: scegli un posto, collegala alla corrente ed il gioco è fatto.

La sua gestione avviene tramite app sul tuo smartphone e, inoltre, puoi condividere l’account con tutti i familiari o persone interessate. Così facendo, anche quando sei lontano chilometri, puoi sapere cosa accade. Il sistema, infine, è compatibile anche con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home nel caso fossi interessato.

Cosa fa Tapo C220?

Le funzioni della telecamera da interno C220 sono varie, ma tutte importanti. Grazie al complesso di tecnologie che integra, il sistema Tapo rende l’ambiente sicuro e monitorato giorno e notte. In modo particolare, le specifiche di questa telecamera WiFi da interno sono:

visione 2K con obiettivo 4 MP;

con obiettivo 4 MP; rotazione a 360° sul piano orizzontale e tilt verticale di 114°;

sul piano orizzontale e tilt verticale di 114°; visione panoramica per riprese ampie;

visione notturna integrata ;

; rilevatore del movimento;

audio a 2 vie per comunicazioni a distanza.

La telecamera è dotato di uno slot per MicroSD? Qualora fossi interessato, puoi utilizzare una scheda di memoria fino a 512 GB per salvare i filmati.

Lo sconto di Amazon

Approfittare del 14% di sconto su Amazon è la mossa giusta. Cogli al balzo l’offerta e metti in carrello la tua Tapo C220 subito: la porti a casa con appena 42,90€.