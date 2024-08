Tapo C425 è magnetica e a batteria: RISPARMIA sul bundle x2

Ecco l’offerta a tempo che fa per te se sei in partenza per le vacanze: il bundle di TP-Link che include due unità di Tapo C425 è in forte sconto su Amazon. La videocamera per la sorveglianza degli ambienti esterni tiene sotto controllo la tua casa mentre sei via, avvisandoti tempestivamente in caso di evento anomalo.

Tapo C425 di TP-Link: l’offerta di Amazon sul bundle

Come anticipato nel titolo, tra i punti di forza ci sono la possibilità di installarla in modo semplice grazie al supporto magnetico e la batteria interna da 10.000 mAh con autonomia fino a 300 giorni che le permette di funzionare senza collegare alcun cavo per l’alimentazione. A questo si aggiungono la certificazione IP66 per la resistenza alle intemperie, il funzionamento che non richiede alcun hub, il sistema audio bidirezionale per comunicare da remoto con i visitatori, la visione notturna, il rilevamento del movimento e molto altro ancora. Trovi tutti i dettagli nella descrizione completa.

Il forte sconto applicato oggi in automatico ti permette di acquistare il bundle con due unità di Tapo C425 al prezzo finale di soli 163 euro, approfittando di un grande risparmio in confronto al listino ufficiale. Il voto medio assegnato da migliaia di recensioni alla videocamera di TP-Link è molto alto: 4,5 stelle su 5.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon che assicura inoltre al consegna gratuita entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. È l’affare perfetto, da cogliere al volo, se sei in partenza e vuoi trascorrere le tue vacanze in tranquillità.