Tapo L530E è una lampadina magica: colora e rende smart la luce con 9€

Con attacco E27, la lampadina Tapo L530E la usi in tutte le stanze di casa: intelligente e LED, consuma poco e la puoi personalizzare come preferisci. Si collega all’app sul tuo smartphone o la controlli con la voce per rendere l’illuminazione sempre perfetta. Non ha bisogno di alcun tipo di Hub ed ha una potenza di 806 Lumen per illuminare a dovere quando ne hai l’esigenza. La compri a soli 8,99€ su Amazon grazie allo sconto del 31% che la rende un affare: approfittane prima che il prezzo risalga.

Lampadina LED e smart: la potenza dei prodotti Tapo

Trattandosi di prodotti adatti all’illuminazione, quelli di Tapo by TP Link puoi installarli ovunque. Non solo in casa ma anche alla tua postazione di lavoro oppure nel tuo negozio se vuoi creare un’atmosfera totalmente personalizzata. Come si installano? Semplicemente avvitandole sulle lampade e lampadari che possiedi. Questo modello, il Tapo L530E, nello specifico è dotato di un attacco E27 che è anche il più comune.

Una volta che hai avvitato la lampadina, puoi utilizzarla in modo classico dall’interruttore oppure gestirla in altre due modalità: con l’app sul tuo smartphone o con la voce. Nel primo caso devi semplicemente scaricare l’applicazione su Android o iOS, seguire le istruzioni e sbloccare tutte le funzioni. In alternativa, se in casa hai Amazon Alexa o Google Home, puoi usare la tua voce per cambiare le impostazioni della lampadina.

Tapo L530E: cosa può fare?

In cosa è smart una lampadina? Non solo per il controllo vocale o da remoto, ma anche nel suo essere personalizzabile. La luce diventa dinamica e parte integrante dell’ambiente, riuscendo ad adattarsi ad ogni contesto e situazione. Le funzioni di Tapo L530E sono riassunte in:

controllo remoto e controllo vocale ;

; dimmerabilità per modificare l’intensità della luce da 1 a 100%;

per modificare l’intensità della luce da 1 a 100%; multicolor per sceglire tra 16 milioni di colori disponibili;

per sceglire tra 16 milioni di colori disponibili; modalità assenza per simulare la tua presenza in casa;

per simulare la tua presenza in casa; temporizzazione per automatizzare e creare routine.

Lo sconto di Amazon per fine gennaio 2026

Il 31% di sconto disponibile su Amazon ti consente di acquistare la tua lampadina LED Smart tapo L530E spendendo poco. Se ne approfitti, puoi pensare di prendere anche più di una. Aggiungila al tuo carrello a soli 8,99€.