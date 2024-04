Tappetino gaming IMMENSO: un metro di lunghezza firmato Corsair (-35%)

Su una scrivania ci vuole un tappetino per il mouse. Ma sulla tua postazione ci vuole un tappetino gaming che non dia scocciature. Le dimensioni non contano? Dillo a Corsair che ti mette sotto le mani e sotto la tastiera un modello immenso, lungo ben 930 millimetri per movimenti che non conoscono limiti.

Bello, rifinito nei particolari e con un feeling supremo per farti scivolare nei tuoi movimenti. Collegati su Amazon al volo per approfittare dello sconto del 35% e portare a casa il tuo acquisto ad appena 19,99€.

Tappetino gaming Corsair per un feeling supremo sulla scrivania

Comodo, pratico ma soprattutto indispensabile. Giocare al computer richiede di suo delle periferiche specifiche ma non sacrificare i soldi spesi e l’esperienza completa senza un tappetino gaming a tua disposizione. Oltre a proteggere la scrivania dall’usura, nascondere qualche macchina o qualche graffio, è comodo in tutto e per tutto.

Questa versione di Corsair è immensa con i suoi 930 millimetri di lunghezza e 300 millimetri di profondità. Praticamente ci posizioni sopra mouse e tastiera ed hai comunque tutto lo spazio di cui hai bisogno per muoverti senza freni.

Permette al mouse di scivolare con facilità ma senza perdere la sua accuratezza vista la trama con cui sono realizzate le cuciture. I bordi sono altresì rinforzati per non rovinarsi neanche dopo mesi e mesi di utilizzo. In più ti dico anche che è antiscivolo così non devi posizionarlo ogni due per tre.

Comodo, pratico ed essenziale. Acquista al volo il tuo tappetino gaming firmato Corsair a soli 19,99€ con sconto del 35% da Amazon.

